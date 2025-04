OM : “Rendez vos salaires, rendez l’oseille”, l’énorme coup de gueule de Duga !

Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots après la nouvelle déconvenue de l’OM face à Monaco. L’ancien joueur détruit les Marseillais sur RMC.

Sur l’antenne de RMC, l’ancien international français a littéralement explosé en vol, fustigeant l’attitude et le niveau technique des joueurs marseillais : “C’est nul ! La première demi-heure était une purge ! Ils ont des pieds tordus ! Rendez le salaire, rendez l’oseille ! Allez vous acheter des pieds ! Ils ne savent pas faire un contrôle”

OM : Di Meco a trouvé ce qui a cassé la dynamique !

Pour Eric Di Meco, ce qui a clairement fait tourner cette saison et de l’OM et casser la dynamique, c’est le mercato hivernal ! Il l’explique sur RMC dans le Moscato Show ce lundi après la défaite de l’OM face à l’AS Monaco lors de la 29e journée.

À quatre journées de la fin du championnat, la course à la Ligue des champions s’intensifie. Si le PSG a déjà validé son titre de champion de France, plusieurs clubs se battent encore pour les deux places restantes sur le podium. Ce dimanche soir, dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Damien Perquis, ancien défenseur international, a livré une analyse franche et tranchée.

« Sur la dynamique, l’OM est derrière »

L’ancien joueur ne s’est pas montré tendre avec l’Olympique de Marseille, un club qu’il estime en perte de vitesse autant sur le plan sportif que mental.

« Sur la dynamique de résultats, l’Olympique de Marseille est derrière. Il faut savoir aussi si l’entraîneur a encore son groupe avec lui ou pas. Et sur ce point-là, je pense que De Zerbi ne l’a pas, contrairement à Lyon et Lille. »

Une remarque lourde de sens alors que les Marseillais peinent à enchaîner les bons résultats, en particulier à l’extérieur.