OM – Rennes (1-1) : Marseille à bout de souffle…

L’OM se fait secouer dès le début du match. Rennes presse haut et obtient un corner, Lopez dégage des deux points, sur le second ballon Theate rate le cadre de peu (1′). L’OM a bien du mal à sortir le ballon à cause de ses imprécisions techniques. Première offensive intéressante pour l’OM avec le débordement côté gauche de Kolasinac. Le centre en retrait en bout de course pour Alexis Sanchez qui prolonge à droite pour Guendouzi dont la frappe pied droit file au-dessus du cadre (8′). L’OM a toujours du mal dans la construction. Nouveau corner pour Rennes, le ballon est repris de la tête par Rodon, Lopez réalise une parade reflexe sur sa droite (11′). Nuno Tavares farppe aux 16 mètres mais Steve Mandanda repousse (23′). Traoré est servi alors que Tavares le laissee filer, Guendouzi dévie sa frappe gauche au premier poteau et trompe Pau Lopez (0-1 / 25′). Mauvaise passe en retrait de Clauss, Balerdi est devancé par Gouiri qui perd son face à face avec Lopez (28′). L’OM a plus le ballon mais le rythme est trop lent, il n’y a pas assez de mouvement. Même Sanchez est imprécis tehcnqiuement. L’OM est logiquement mené à la mi-temps et sort sous les sifflets.

Rennes semble attendre d’avantage en ce début de seconde mi-temps. L’OM joue plus haut, Harit parvient à centrer à ras de terre vers Alexis Sanchez, contré par Rodon (49′). Sur un corner de Veretout, Guendouzi est parfaitement servi au premier poteau pour décroiser sa tête et tromper Mandanda sur la gauche (1-1 / 52′). Payet et Under remplacent Harit et Guendouzi (73′). Jonathan Clauss cherche à surprendre sur un tir rasant du pied gauche aux 20 mètres. Il y a des occasions des deux côtés, Doku met de la vitesse pour Rennes. Gueye et Suarez entrent pour Veretout et Sanchez. La fin de match est hachée, l’OM a du mal à emballer cette fin de match.