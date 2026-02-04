OM – Rennes (3-0) : Marseille se fait du bien avant d’aller défier le PSG !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant largement 3-0 face à une équipe de Rennes trop limitée ce mardi soir au Vélodrome. Sérieux sans être toujours flamboyant, les Olympiens ont su frapper au bon moment, notamment grâce à deux entames de période réussies. Rennes, plombé par ses erreurs et son manque d’intensité, n’a jamais réellement inquiété Marseille. Une victoire nette qui permet à l’OM de poursuivre son parcours dans la compétition.

Dès l’entame, Marseille impose un pressing haut et confisque le ballon à des Rennais rapidement étouffés dans leur camp. Cette domination est récompensée très tôt avec l’ouverture du score d’Amine Gouiri dès la 2e minute, à la conclusion d’une action initiée par Weah sur le côté droit. L’OM continue de maîtriser le jeu, faisant bien circuler le ballon et provoquant de nombreuses fautes adverses. Rennes tente timidement de réagir mais peine à ressortir proprement le ballon face à l’intensité marseillaise. Quelques situations bretonnes apparaissent néanmoins, notamment sur coups de pied arrêtés ou frappes lointaines, sans véritable danger pour De Lange. Au fil des minutes, le rythme retombe et le match s’installe sur un faux tempo. Marseille campe dans le camp rennais mais manque parfois de tranchant dans les trente derniers mètres. À la pause, l’OM mène logiquement 1-0 après une première période globalement maîtrisée.

Greenwood encore décisif !

Même quand il est moins il reste le tueur de service… #Greenwood

pic.twitter.com/FA9JgcSPaf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2026



La seconde période débute de la meilleure des manières pour les Marseillais avec le but de Mason Greenwood dès la 46e minute, profitant d’une énorme erreur défensive rennaise pour doubler la mise. Ce coup de massue refroidit définitivement les espoirs bretons, trop timides pour espérer revenir dans la rencontre. Marseille gère alors son avance avec un bloc compact et discipliné, laissant volontairement le ballon à un adversaire peu inspiré. Rennes monopolise parfois la possession mais sans accélération ni créativité pour déséquilibrer la défense olympienne. Les occasions se font rares et le match perd progressivement en intensité. À l’approche de la fin, l’OM se projette davantage en contre et se montre plus clinique. À la 83e minute, Pierre-Emerick Aubameyang inscrit le troisième but marseillais, scellant définitivement la qualification après un service intelligent de Greenwood. Malgré quelques tensions en fin de match, Marseille s’impose 3-0, un score large et légèrement flatteur, mais suffisant pour valider son billet pour les quarts de finale.