OM – Rennes : 4 retours dans le groupe marseillais !

L’Olympique de Marseille joue gros pour cette 34e et dernière journée de Ligue 1. Face au Stade Rennais, les Marseillais peuvent décrocher une qualification directe pour la Ligue Europa en cas de victoire au Vélodrome. Pour ce rendez-vous capital, Habib Beye a convoqué un groupe de 22 joueurs marqué par plusieurs retours importants.

Le technicien sénégalais, qui dirigera peut-être son dernier match sur le banc de l’OM, a dévoilé sa liste pour cette affiche décisive face à Rennes. Plusieurs absences majeures sont toutefois à signaler. Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré sont forfaits pour cette ultime rencontre de la saison.

Aubameyang retrouve le groupe, Weah et Nadir de retour

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMSRFC Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour ce dernier match de la saison contre Rennes ! 💪 pic.twitter.com/qhhVwXWgYW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 17, 2026



Écarté lors du déplacement au Havre pour motif disciplinaire, Pierre-Emerick Aubameyang effectue son retour dans le groupe marseillais. Une réintégration importante pour l’attaque olympienne à l’approche d’un match aux enjeux européens majeurs.

Autre bonne nouvelle pour le staff marseillais, Timothy Weah, absent le week-end dernier en raison d’une blessure, est de nouveau disponible. Le milieu offensif Bilal Nadir fait également son retour parmi les convoqués après avoir manqué plusieurs semaines.

Dans le même temps, Abdelli, non convoqué face au HAC, retrouve lui aussi le groupe pour cette réception du Stade Rennais. Ces retours offrent davantage de solutions à Habib Beye avant une rencontre capitale dans la course européenne.

Trois jeunes intégrés au groupe olympien

Le coach marseillais a également choisi de s’appuyer sur plusieurs jeunes éléments issus du club. Les présences de Hamzaoui (20 ans), Kamissoko (21 ans) et Lago (21 ans) confirment la volonté du staff d’élargir les options pour cette dernière journée.

Dans une ambiance qui s’annonce électrique au Vélodrome, l’OM connaît parfaitement l’enjeu : une victoire permettrait aux Marseillais de valider une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Face à une équipe rennaise toujours difficile à manœuvrer, Marseille devra répondre présent pour conclure sa saison sur une note positive.