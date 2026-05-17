OM – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Dans une rencontre décisive dans l’optique d’une qualification en Ligue Europa, l’OM doit s’imposer dans une atmosphère étouffante avec des supporters marseillais qui ont annoncé une grève des encouragements…

Marseille doit sauver son honneur et limiter la casse de sa saison ratée…

Actuellement 6e du championnat avec 56 points , l’OM s’est imposé face au HAC la saison dernière et doit battre son adversaire du soir pour lui prendre la 5e place !

Dans un classement très serré, les Marseillais peut encore croire à une 5e place…

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Rennes peut viser la 4e place

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, Rennes reste sur une belle dynamique et une victoire la semaine dernière face au HAC. Habib Beye, très remonté, devra faire sans plusieurs éléments blessés : Egan-Riley, Kondogbia, Aguerd, Traoré. Par contre Weah, Aubameyang et Nadir sont de retour !

À quelle heure et sur quelle chaîne voir OM – Rennes ?

La rencontre entre Marseille et le stade Rennais se disputera ce dimanche 17 mai 2026 à 21h00. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+ 2, disponible en streaming via les plateformes Ligue1+.

Le onze probable de l’OM



Rulli – Weah, Balerdi, Medina, Emerson – Timber, Højbjerg, Nnadi – Paixao, Aubameyang, Greenwood.