OM – Rennes : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Rennes ce soir à 20h45 au Stade Vélodrome pour le compte de la quatorzième journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes aura lieu ce soir à 20h45 au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Balerdi, Clauss, Mbemba, Murillo, Gigot, Renan Lodi, Soglo, Meïté

Milieux de terrain :

Veretout, Kondogbia, Nadir, Harit, Ounahi, Tika

Attaquants :

Vitinha, Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Mughe

Le groupe de Rennes

Gardien :

Gauthier Gallon, Steve Mandanda, Geoffrey Lembet

Défenseurs :

Lorenz Assignon, Jeanuël Belocian, Warmed Omari, Christopher Wooh, Arthur Theate, Mahamadou Nagida, Adrien Truffert

Milieux :

Nemanja Matić, Baptiste Santamaria, Ludovic Blas, Benjamin Bourigeaud, Désiré Doué, Enzo Le Fée, Fabian Rieder

Attaquants :

Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Ibrahim Salah, Martin Terrier, Bertuğ Yildirim

Les onze probables

OM :

Lopez

Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi

Kondogbia, Veretout

Sarr, Harit, Ndiaye

Aubameyang

Rennes :

Mandanda

Assignon, Belocian, Theate, Truffert

Matic, Le Fée, Bourigeaud

Terrier, Kalimuendo, Gouri

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Rennes

L’arbitre du match entre l’OM et Rennes sera Willy Delajod. Il sera assisté de Julien Aube et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Jérémie Pignard. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Christophe Capelli.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 65%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 6°C / ressentie 3°C

– Vent : ESE 13 km/h

– Taux d’humidité : 75%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Rennes (championnat)

Victoires de l’OM : 47 Matchs nuls : 33 Victoires Rennes : 32

Déclarations d’avant-match

Julien Stéphan : « Sarr? est toujours aussi dangereux sur les phases de transition, grâce à sa percussion et sa vitesse. Le fait de descendre en deuxième division avec Watford avait mis un petit coup d’arrêt à sa carrière. Mais il a retrouvé un club européen, un club à forte médiatisation et pression. C’est un environnement qui sied à sa progression, j’espère que ça fonctionnera bien pour lui »

Gennaro Gattuso : « Ce sont deux compétitions différentes. Ce sera un match difficile. Il faudra faire un grand match. (…) Je ne vais tout expliquer en détail. Je sais qu’ils ont changé d’entraîneur et de système. Nous on doit récupérer. Je ne sais pas ce qu’on entend par changement tactique. Vous verrez contre Rennes »