OM – Rennes : coup dur pour Franck Haise !

Le Stade rennais devra composer sans son gardien titulaire, Brice Samba, pour le déplacement au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée de Ligue 1, le 17 mai. Une suspension automatique qui prive les Bretons d’un cadre dans un match décisif pour le classement final. Une absence qui intervient dans un contexte sportif particulièrement serré entre les deux équipes.

Un carton jaune lourd de conséquences pour Brice Samba

Averti lors de la défaite du Stade rennais contre Lyon (4-2), Brice Samba a reçu un cinquième carton jaune synonyme de suspension automatique. L’ancien portier de l’OM manquera donc un retour attendu au Orange Vélodrome, pour une affiche de clôture de la saison de Ligue 1.

L’action sanctionnée intervient sur une phase impliquant Afonso Moreira, à l’origine d’un penalty transformé par Corentin Tolisso. Une décision arbitrale qui a fait débat, notamment en raison d’un contact simultané avec Moussa Al-Tamari, sans que la sanction ne soit finalement annulée.

Un absent important pour un choc au Vélodrome

Cette suspension prive le Stade rennais d’un titulaire majeur pour un déplacement crucial à Marseille. Actuellement cinquième, Rennes se rend chez un Olympique de Marseille septième mais toujours concerné par ses propres objectifs de fin de saison en Ligue 1.

En conférence de presse, l’entraîneur rennais Franck Haise a évoqué cette situation sans ambiguïté après la rencontre : « M. Turpin me dit qu’il y a deux contacts simultanés et que l’avertissement ne sera pas changé. On jouera vraisemblablement ce dernier match de L1 sans Brice. Je ne sais pas encore comment le club va vouloir fonctionner sur ce dossier »

Les dirigeants rennais ont envoyé un dossier de révision à la commission de discipline de la LFP, qui se réunit ce mercredi 6 mai, afin d’obtenir que le carton soit annulé. En attendant la décision de la commission de discipline, c’est le jeune Mathys Silistrie, 20 ans, qui pourrait prendre place dans le but à Marseille !