OM – Rennes : Habib Beye dénonce des erreurs arbitrales !

L’Olympique de Marseille a parfaitement négocié son huitième de finale de Coupe de France en dominant nettement le Stade Rennais (3-0) au Vélodrome. Une rencontre maîtrisée par les Olympiens, mais marquée par la vive colère d’Habib Beye, entraîneur rennais, qui a pointé plusieurs décisions arbitrales après l’élimination de son équipe.

L’OM répond sous pression au Vélodrome

Dans un contexte tendu après une période sportive compliquée, l’OM de Roberto De Zerbi était attendu au tournant. Devant son public, le club phocéen a livré une prestation sérieuse et efficace pour valider sa qualification en Coupe de France, dans une compétition rendue plus ouverte cette saison.

⏩⏩ En conférence, après #OMSRFC : Journaliste : ” Votre avis après ce match ? ” H. Beye : ” Trop d’erreurs dans un match comme celui-là. Si on fait de telles erreurs, malheureusement, on est puni. ” Yt Maritima Médias | #TeamOM ⏪⏪ pic.twitter.com/etFcXdfeNX — Made_In_0M (@Made_In_0M) February 4, 2026



Sans s’exposer inutilement, les Marseillais ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et ont su faire la différence au tableau d’affichage, confirmant leur supériorité collective. Ce succès permet à l’Olympique de Marseille de se relancer sportivement et d’apaiser, au moins temporairement, le climat autour du club.

La colère froide d’Habib Beye après le match

Côté rennais, le discours était tout autre. Très remonté après la rencontre, Habib Beye n’a pas caché sa frustration, pointant à la fois la prestation de son équipe et l’arbitrage. En conférence de presse, l’entraîneur du Stade Rennais a estimé que certains faits de jeu avaient lourdement pesé sur le scénario du match : «Il y a eu trop d’erreurs pour espérer faire quelque chose. On est forcément puni dans ces cas-là. L’arbitre a reconnu, aussi, qu’il y avait un carton rouge sur le tacle sur Kamara en première période. On avait installé un 5-4-1 pour fermer l’intérieur du jeu et ne pas donner de connexions sur les côtés. Ils ont eu du mal à nous contourner, mais avec cette erreur d’entrée, le plan de jeu est forcément mis à mal».

Le technicien breton a également expliqué que ce fait de jeu avait directement fragilisé son plan initial : « On avait installé un 5-4-1 pour fermer l’intérieur du jeu. Avec cette erreur d’entrée, le plan de jeu est forcément mis à mal. » Privé d’un joueur blessé après cette action, Rennes n’a jamais réellement réussi à inverser la dynamique.