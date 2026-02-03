OM – Rennes : Incroyable transfert mais Jacquet sera bien présent ce soir au Stade Vélodrome !

À la veille de leur 16ᵉ de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille reçoit un Stade Rennais amputé de la perspective de perdre l’un de ses talents défensifs majeurs la saison prochaine, mais qui aligne bien son pilier aujourd’hui. Le jeune défenseur Jérémy Jacquet, transféré à Liverpool, est autorisé à terminer l’exercice en Ligue 1 avant son départ à l’été 2026.

Alors que le mercato hivernal se clôture ce mardi, Jérémy Jacquet a conclu un accord avec Liverpool pour rejoindre le club anglais à l’intersaison : une transaction estimée autour de 60 millions de livres (≈72 M€) incluant bonus, ce qui en ferait un des records de vente du Stade Rennais. L’accord prévoit que le défenseur de 20 ans reste à Rennes jusqu’à la fin de la saison actuelle, ce qui signifie qu’il devrait être titulaire face à l’OM ce soir au Stade Vélodrome.

Un transfert officialisé mais un prêt jusqu’à juin

Les deux clubs ont confirmé que Jacquet terminera bien la saison sous le maillot rennais, malgré la signature d’un contrat long terme avec Liverpool FC. L’accord est soumis à l’obtention du permis de travail et à l’autorisation internationale, mais toutes les parties se sont entendues pour que le joueur demeure en Ligue 1 jusqu’à l’été 2026.

Formé au Stade Rennais, Jérémy Jacquet s’est imposé comme un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat cette saison, avec de nombreuses titularisations en Ligue 1 qui ont attiré l’attention des grands clubs européens. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Rennes, il compte également des sélections avec l’équipe de France Espoirs.

🚨 OFFICIAL: Jeremy Jacquet joins Liverpool on €60m plus €12m add-ons deal from Rennes, contract until June 2031 plus option.#LFC completed move yesterday and the French defender will join in the summer. pic.twitter.com/KwoxZ64dtk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

Impacts sportifs immédiats pour l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, l’enjeu est double : affronter un adversaire breton motivé malgré la préparation d’un départ majeur, tout en continuant de gérer proprement sa propre dynamique en Coupe de France. Rennes s’appuie toujours sur sa solide base défensive pour tenter de renverser l’OM, qui devra être vigilant sur les transitions et les duels face à un bloc rennais bien structuré.

En résumé, même si Jérémy Jacquet est désormais un joueur de Liverpool, il restera un acteur clé du Stade Rennais jusqu’à la fin de cette saison, avec une présence confirmée dans le groupe pour défier l’Olympique de Marseille ce soir. OM – Rennes promet donc un duel tactique intéressant, avec un jeune défenseur confirmé à son poste malgré l’accord de transfert déjà annexé.