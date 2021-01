OM – Rennes : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Rennes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot et Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Alvaro, Lirola

Milieux :

Rongier, Kamara, Khaoui, Gueye, Souare, Targhalline

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic, Luis Henrique, Milik

🔙 𝗟𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 @boubaKamara_4 et la première apparition pour 𝗢𝘂𝘀𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 👊 👥 Le groupe de 2️⃣3️⃣ joueurs convoqué par 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 pour #OMSRFC ⚔️ pic.twitter.com/fKrv6BZeOq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2021

Stade Rennais

Gardiens :

Gomis, Salin

Défenseurs :

Salin – Truffert, Maouassa, Dalbert, Nyamsi, Aguerd, Da Silva, Soppy, Traoré

Milieux :

Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Martin, Nzonzi

Attaquants :

Gboho, Hunou, Terrier, Del Castillo, Doku.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Gueye – Thauvin, Payet, Radonjic – Milik

Stade Rennais :

Gomis – Traoré, Da Silva (cap), Aguerd, Maouassa – Nzonzi, Camavinga – Doku, Grenier, Bourigeaud – Terrier

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – RENNES

L’arbitre désigné pour OM – Rennes ce samedi est monsieur Anthony Gauthier.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Averses (couverture nuageuse 76%)

– Pourcentage de pluie : 5%

– Température 12°C / ressentie 6°C

– Vent : NO 33km/h

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS RENNES EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 44

Match nul : 32

Victoires Rennes: 31

Déclarations d’avant-match

« On a une chance de ne pas laisser partir Rennes. C’est un match important. Je crois en ce groupe, qui vient d’être renforcé. Maintenant on doit arriver à la victoire. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (22/01/21)

« C’est un match entre deux concurrents qui veulent postuler pour une place en coupe d’Europe la saison prochaine. Marseille a toujours beaucoup d’individualités et de talent dans le domaine offensif. Il faudra voir aussi comment ils jouent avec Milik. Ils ne prennent pas énormément de buts. Le rouge de Gueye? C’était hier. Il y avait une faute de Gueye avant celle-là (du deuxième jaune) qui méritait un carton jaune. Gueye aurait dû être exclu avant. Nous, on n’en a pas parlé pendant trois jours. Les décisions des arbitres font partie du jeu. Je suis sûr qu’on aura un très bon arbitrage samedi. Marseille est l’équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de la saison. Il doit y avoir des raisons. » Julien Stephan – Source : Conférence de presse, texte La Provence (28/01/21)