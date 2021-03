OM – Rennes : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Rennes pour le match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes aura lieu à 19h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Sport.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi, Rocchia

Milieux :

Kamara, Khaoui, Cuisance

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Milik, Luis Henrique, Dieng, Thauvin

👥 Le groupe de 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 🇦🇷 pour sa 1️⃣ère sur le banc olympien ⚪️🔵#OMSRFC pic.twitter.com/x0LRQhvhgL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 9, 2021

Rennes

Gardiens :

Gomis, Salin

Défenseurs :

Maouassa, Truffert, Aguerd, Da Silva, Nyamsi, Soppy

Milieux :

Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Léa Siliki, Nzonzi, Gboho, Tait

Attaquants :

Guirassy, Hunou, Terrier, Del Castillo, Doku

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Balerdi, Nagatomo – Kamara, Cuisance – Thauvin, Payet Milik

Stade Rennais :

Gomis – Soppy, Nyamsi, Aguerd, Truffert – N’Zonzi, Camavinga – Doku, Grenier, Terrier – Guirassy

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – Rennes

L’arbitre désigné pour OM – Rennes ce mercredi est monsieur Jérémie Pignard.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 19h00 (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 45%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 14°C / ressentie 11°C

– Vent : WNW 17km/h

– Taux d’humidité : 51%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS RENNES EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 44

Match nul : 32

Victoires Rennes : 31

Déclarations d’avant-match

« Ma quarantaine a été longue, je me suis concentré sur l’analyse de la situation du club. j’ai souffert devant cette défaite en coupe mais chaque chose qui m’arrive est une opportunité et je souhaite que les joueurs prennent le match conter Rennes comme une opportunité. Nous sommes en train d’analyser les possibilités de changements. Si mathématiquement on a la possibilité de se qualifier en Europe, on fera tout pour y parvenir. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/2021)

« Sampaoli?C’est un guerrier, quelqu’un qui insuffle dynamisme et confiance, avec des idées de jeu très arrêtées. Je crois qu’il prend le premier entraînement demain (mardi), je ne sais pas quel impact ça aura sur le match de mercredi mais on sait un peu à quoi s’attendre lorsqu’il reprend un club comme ça en cours de saison. Je ne m’attends pas à ce que le visage de l’OM soit le même que celui qu’on a vu hier (dimanche), au contraire, il y aura certainement un sentiment de revanche, donc on se prépare à jouer un Marseille qui aura un visage complètement différent » Bruno Genesio– Source : Conférence de presse (09/03/2021)