OM – Rennes : Le gros message d’Habib Beye sur la Ligue Europa !

À deux jours de OM – Rennes, Habib Beye a affiché un discours clair ce vendredi en conférence de presse au centre RLD. L’entraîneur marseillais a insisté sur l’importance capitale de la 5e place et d’une qualification en Ligue Europa, malgré la déception liée à l’objectif manqué de la Ligue des champions.

Dans un contexte tendu autour de la fin de saison de l’Olympique de Marseille, le technicien olympien a tenu à envoyer un message fort sur la valeur de la compétition européenne visée. À l’approche du dernier match de Ligue 1 face à Rennes, dimanche au Vélodrome, le club phocéen joue une partie importante de son avenir continental.

Habib Beye défend la valeur de la Ligue Europa

« L’Olympique de Marseille doit jouer une Coupe d’Europe. Ce ne sera pas la Ligue des champions comme un objectif qu’on a manqué. Mais l’Europa League n’est pas une compétition au rabais. pic.twitter.com/0MN44yTPNm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 15, 2026

Face aux médias, Habib Beye a refusé toute forme de dévalorisation de la deuxième coupe d’Europe. Le coach de l’OM a rappelé que le club devait impérativement participer à une compétition européenne la saison prochaine.

« Lorsque vous êtes l’OM, vous devez participer à la Coupe d’Europe. Ça ne sera pas la Ligue des champions mais on ne peut pas galvauder la Ligue Europa. Ce n’est pas une compétition au rabais. C’est très important d’avoir des clubs français dans les coupes d’Europe. On doit prendre ce challenge avec beaucoup d’appétit. La déception est inhérente à la saison. Mais il est hors de question quand on est l’OM de galvauder une compétition comme la Ligue Europa. Ça ne serait pas respectueux. C’est donc un enjeu très important et on l’a préparé en ce sens. (…) A partir du moment où l’objectif de la Ligue des champions n’est plus atteignable, on se concentre sur ce qui s’offre à nous : la qualification pour la Ligue Europa. Il n’y a pas longtemps, j’ai vu un stade, une ville vibrer pour cette compétition. C’est une compétition très importante. Les équipes qui sont dans cette compétition sont très fortes. Ce n’est pas une question de sauver la saison ou de se dire ce n’est pas si mal. Encore une fois, utiliser ces mots, c’est manquer de respect à cette compétition. Si on se qualifie, il faudra avoir la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur le fait qu’on n’a pas atteint l’objectif prioritaire. Mais aujourd’hui, l’objectif, c’est ça. »

Une forte pression autour de OM – Rennes

Ce dernier rendez-vous de la saison revêt donc un enjeu majeur pour l’Olympique de Marseille. Après avoir vu l’objectif de la Ligue des champions s’éloigner, le club marseillais doit désormais sécuriser sa place européenne pour éviter une fin d’exercice encore plus délicate.

Le discours de Habib Beye vise aussi à maintenir une mobilisation totale autour du groupe et du public du Vélodrome. En rappelant l’engouement récent de Marseille pour les campagnes européennes, l’entraîneur olympien cherche à replacer la Ligue Europa comme un objectif crédible et important dans la stratégie du club.

Avant OM – Rennes, le message est donc limpide : malgré la frustration liée au classement final, l’OM entend terminer sa saison avec sérieux et ambition afin de décrocher une qualification européenne jugée essentielle en interne.