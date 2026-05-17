OM – Rennes : Les Pronos de Nico !

L’OM peut encore espérer la 5e place mais pour cela il faudra battre Rennes lors de cette dernière journée de Ligue 1. Ce match, qui compte pour la 34e journée de L1 se joue ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Le podium s’est envolé pour l’OM. Habib Beye est sous tension et devrait quitter le club après cette saison. Plusieurs joueurs comme Aguerd, Egan-Riley, Kondogbia, et Traoré sont absents.

Weah de retour dans le onze ?

Mon prono pour OM – Rennes : But de Greenwood et Lepaul pour une cote de 5.10 !

Pour cet OM – Rennes, je pars sur des buts de Greenwood et Lepaul pour une cote de 5.10* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour tenter d’arracher une qualification en Ligue Europa, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics OM – Rennes du 17/05/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 2.05. Un score exact de 2-1 est coté à 8.00 !

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*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

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