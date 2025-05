OM – Rennes : Les Pronos de Nico !

L’OM s’est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions mais doit encore assurer la deuxième place. Pour cela, il va falloir s’imposer face à Rennes au Stade Vélodrome ce samedi soir. Pour ce dernier match de la saison, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire PARIONS SPORT en Ligne !

Pour cette 34e et dernière journée de Ligue 1, l’OM reçoit le Stade Rennais d’Habib Beye. Si Rennes n’a plus grand chose à jouer, l’OM veut conserver sa deuxième place. Pour ce match, le coach rennais doit toujours composer sans Alidu Seidu, forfait depuis novembre, ni Christopher Wooh, suspendu. Enfin, une incertitude planne toujours sur Ayanda Sishuba, touché à la cheville et absent depuis plusieurs semaines.

2 absents côté OM, idem côté Rennes !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Valentin Rongier, ni Geoffrey Kondogbia, tous les deux forfaits pour cette rencontre.

Mon prono pour OM – Rennes : L’OM s’impose 4-1 pour une cote de 21 !

Pour ce OM – Rennes, je pars donc sur une large victoire des Marseillais dans un match de gala au Vélodrome pour une cote de 21. L'OM doit gagner pour être certain de finir deuxiéme. A noter que la cote d'un but de Greenwood est de 2.10 !

