OM – Rennes : Quentin Merlin s’excuse pour son erreur et analyse le jeu de De Zerbi !

Battu 3-0 au Vélodrome, Rennes a rapidement compromis sa rencontre face à l’OM après une erreur individuelle dès l’entame. En zone mixte, Quentin Merlin est revenu avec lucidité sur son geste, tout en livrant une analyse précise du jeu marseillais sous Roberto De Zerbi.

Une erreur dès la 2e minute qui pèse lourd

Dès la 2e minute de jeu de OM – Rennes, Quentin Merlin a pris un risque dans sa propre moitié de terrain, sanctionné immédiatement par l’ouverture du score marseillaise. Une action qui a marqué le début d’une soirée compliquée pour le club breton, dominé ensuite sur l’ensemble de la rencontre par l’Olympique de Marseille.

En zone mixte, le joueur a assumé sa responsabilité sans détour. « Déjà, je m’excuse auprès de mes coéquipiers et des supporters. Prendre un tel risque dans cette zone, ce n’est pas normal. Ça fait partie de mon jeu, mais en revoyant les images, j’aurais dû dégager directement. Je m’en excuse. » Une reconnaissance claire, à la hauteur de l’impact de cette erreur dans un match de Ligue 1 de haut niveau.

Malgré ce coup dur initial, le latéral explique avoir tenté de se remettre immédiatement dans le sens du collectif. « Après, j’ai vite switché : il restait 88 minutes pour réagir. On avait le temps de revenir et de marquer, mais ça n’a pas été fait. »

De Zerbi, une continuité assumée dans le jeu de l’OM

Au-delà de son erreur, Quentin Merlin a également livré un regard technique sur le visage actuel de l’OM, désormais dirigé par Roberto De Zerbi. « J’ai reconnu les circuits de passes qu’on travaillait déjà à l’époque. Le coach De Zerbi a gardé la même ligne de conduite, il n’a pas changé. »

Le joueur a souligné la constance du projet marseillais, fondé sur la possession et le jeu de position. « Je regarde souvent leurs matchs, et leur jeu reste très intéressant. Je reconnais bien l’équipe et sa manière de jouer. » Une analyse qui confirme l’identité claire affichée par l’Olympique de Marseille, capable de sanctionner la moindre approximation adverse, surtout à domicile.