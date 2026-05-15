OM – Rennes : Timothy Weah donne des nouvelles après son absence…

À deux jours de la réception de Rennes au Vélodrome, Timothy Weah a confirmé son retour dans le groupe de l’OM. Suspendu puis touché physiquement ces dernières semaines, l’international américain espère participer à cette rencontre capitale dans la course à l’Europe.

Absent lors des deux dernières rencontres de l’Olympique de Marseille, Timothy Weah était présent ce vendredi en conférence de presse au centre Robert Louis-Dreyfus avant le choc face à Rennes. Un rendez-vous crucial pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui jouent une partie de leur avenir européen lors de cette ultime journée de Ligue 1.

Le joueur marseillais a d’abord donné des nouvelles rassurantes sur son état physique après sa suspension puis sa blessure. “Je suis 100% avec le groupe, je pense et j’espère que je vais jouer le match.” Un retour important pour l’OM, qui récupère un élément offensif supplémentaire dans un contexte de forte pression sportive.

Une victoire au Havre qui a relancé l’OM

Lors de cette prise de parole, Timothy Weah est également revenu sur l’état d’esprit du vestiaire marseillais après le succès obtenu au Havre lors de la précédente journée. “L’ambiance était bien cette semaine, je pense que la victoire au Havre nous a fait du bien.”

Cette victoire a permis à l’Olympique de Marseille de rester pleinement engagé dans la lutte pour les places européennes avant cette dernière rencontre de championnat. Face à Rennes, les Marseillais devront impérativement confirmer devant leur public.

Un dernier rendez-vous capital au Vélodrome

Conscient de l’enjeu, Timothy Weah a insisté sur l’importance de cette affiche face au club breton. “Le dernier match est un match très important car on peut aller chercher l’Europe. J’espère qu’on va faire le travail.”

L’OM abordera donc cette dernière journée avec la pression du résultat mais aussi l’espoir de conclure positivement une saison marquée par de nombreux rebondissements. Le retour de Timothy Weah constitue une option supplémentaire pour Roberto De Zerbi avant ce rendez-vous décisif au stade Vélodrome.