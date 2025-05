OM – Rennes(4-2) : Marseille régale au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille s’impose 4-2 face à Rennes ce samedi soir au stade Vélodrome, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Rulli – Murillo Balerdi Ramos Henrique – Bennacer Hojbjerg Rabiot – Greenwood Gouiri Rowe

Le Match :

L’OM a été surpris d’entrée par une lourde frappe de Koné (14e), prêté par le club phocéen, mais a vite réagi. Greenwood a d’abord égalisé sur penalty (21e), avant de manquer un second tir au but arrêté par Samba (27e). Quelques minutes plus tard, Rabiot a concrétisé une superbe action collective pour donner l’avantage à Marseille (38e). Juste avant la pause, Greenwood a signé un doublé en plaçant une frappe rasante (45+1e), portant le score à 3-1. À la mi-temps, l’OM semblait maîtriser les débats.

En seconde période, Marseille a géré son avance jusqu’à ce qu’Andrés Gomez relance Rennes en marquant de la poitrine sur un centre d’Olaigbe (77e). Malgré cette réduction du score à 3-2, l’OM a vite repris le contrôle. Harit a manqué une belle occasion de creuser l’écart (84e), mais dans le temps additionnel, Rabiot a inscrit un doublé en conclusion d’une nouvelle action collective (92e). Les Phocéens s’imposent finalement 4-2 pour clore leur saison à domicile sur une quatrième victoire consécutive au Vélodrome.