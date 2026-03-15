Ligue 1 : Lens trébuche, Monaco et Nice s’imposent !

Après la victoire de l’OM vendredi soir en ouverture, la 26e journée de Ligue 1 a livré 3 autres résultats ce samedi. Lens a laissé filer une occasion en or dans la course au titre en s’inclinant à Lorient, tandis que Monaco et Nice ont assuré avec deux succès importants dans leurs objectifs respectifs.

Lens rate la première place

En déplacement sur la pelouse du FC Lorient, le RC Lens s’est incliné 2-1, manquant l’opportunité de prendre la tête du championnat. Bamba Dieng a ouvert le score pour les Merlus à la 18e minute avant l’égalisation d’Odsonne Édouard peu après la pause. Mais Aiyegun Tosin a redonné l’avantage aux Bretons à la 65e minute.

Cette défaite empêche les Sang-et-Or de dépasser le Paris Saint-Germain, dont le match du week-end est reporté. Lens reste donc deuxième, à un point du leader parisien.

Monaco poursuit sa remontée

Au Stade Louis-II, l’AS Monaco a confirmé sa bonne dynamique en battant Brest 2-0. Folarin Balogun a ouvert le score dès la 19e minute avant qu’Aleksandr Golovin ne scelle la victoire en fin de match.

Les Monégasques enchaînent ainsi une cinquième victoire consécutive en Ligue 1 et remontent provisoirement à la cinquième place, se rapprochant des positions européennes.

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Nice respire dans la lutte pour le maintien

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’OGC Nice s’est imposé 0-2 à Angers. Melvin Bard a ouvert la marque à la 65e minute, avant qu’Elye Wahi — de retour de blessure — ne scelle le succès dans le temps additionnel.

Ce succès permet aux Niçois de prendre de l’air dans la lutte pour le maintien et de se relancer après une période plus délicate.

✅ Résultats principaux – samedi 14 mars 2026 (Ligue 1, J26)