Après un début de saison compliqué et un mercato sans aucune recrue, l’Olympique de Marseille a retrouvé le haut du classement de Ligue 1. Une remontée qui n’étonne pas Amine Gouiri. Interrogé par Ligue 1+, l’attaquant marseillais assure que le groupe n’a jamais douté de ses qualités, malgré les critiques et les mauvais résultats. Mais il appelle également à ne pas s’enflammer.

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L’OM a complètement inversé sa dynamique. Après un mois de septembre difficile, les joueurs de Bruno Genesio ont enchaîné quatre victoires consécutives en championnat pour revenir à la sixième place, au contact du podium.

Une situation bien différente de celle que beaucoup imaginaient après un été marqué par les difficultés financières du club et l’absence de recrues.

Interrogé par Ligue 1+ avant la dixième journée, Amine Gouiri a répondu avec humour à ceux qui s’étonnent de retrouver Marseille aussi rapidement dans la course aux premières places.

« Pour un club comme Marseille, c’est normal non ? »

L’international algérien a d’abord rappelé que les ambitions de l’OM n’avaient jamais disparu, malgré les nombreuses critiques qui ont accompagné le début de saison.

« Pour un club comme Marseille, c’est normal non ? (rires). Après tout ce qu’il s’est dit, surtout l’été. Le mercato, zéro recrue, c’est vrai que de se retrouver là après le début de saison et quelques défaites… »

Un sourire qui traduit le changement d’atmosphère autour du club. Il y a encore quelques semaines, les mauvais résultats avaient alimenté les interrogations sur la capacité de Genesio à redresser l’équipe.

Depuis, les quatre victoires consécutives en Ligue 1 ont permis à Marseille de retrouver la sixième place↗, avec 15 points après neuf journées.

« On savait qu’au bout d’un moment, ça allait tourner »

Pour Gouiri, cette remontée n’est pas une surprise. Le groupe était convaincu de posséder les qualités nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats.

« Mais bon, nous on était focus à l’intérieur. On savait qu’on avait la qualité parce que malgré les défaites, on jouait bien, il y avait du contenu. On savait qu’au bout d’un moment ça allait tourner et là c’est en train de tourner et il faut garder ce rythme-là et surtout ne pas s’enflammer. On n’est qu’à la 10e journée. »

Un discours proche de celui de Bruno Genesio, qui avait lui aussi appelé à la prudence après la victoire face à Toulouse↗.

L’attaquant de 26 ans contribue directement à cette dynamique. Jeudi soir, il a notamment offert à l’OM sa première victoire européenne de la saison grâce à un superbe but contre Leverkusen↗.

Le déplacement à Lens, ce dimanche, constituera un nouveau test pour les Marseillais. L’occasion de confirmer leur redressement face à un concurrent direct et de montrer que la série actuelle ne repose pas uniquement sur un calendrier favorable.