OM : renversé par l’Atlético, Paixao encore buteur, Balerdi sifflé !

L’Olympique de Marseille a conclu sa préparation estivale par une défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2), ce vendredi au Stade Vélodrome. Malgré une première période intéressante et l’ouverture du score d’Igor Paixao, l’OM a cédé en fin de rencontre, dans un match également marqué par les sifflets adressés à Leonardo Balerdi.

Paixao encore décisif

Pour ce dernier rendez-vous avant la reprise, Bruno Genesio avait choisi d’aligner une équipe proche de celle appelée à démarrer la saison. Jeffrey De Lange était titulaire dans le but, avec Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia et Emerson en défense. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes accompagnaient un trio offensif composé d’Amine Harit, Amine Gouiri et Igor Paixao.

Le Brésilien s’est une nouvelle fois montré dangereux. Très recherché dans la profondeur et les transitions, il a d’abord été stoppé par un tacle appuyé de Giuliano Simeone dès la 5e minute.

À la 22e minute, Paixao a finalement trouvé l’ouverture. Après un centre venu de la droite et un ballon revenu dans sa zone, il a parfaitement ajusté Jan Oblak d’un petit piqué. Il s’agissait de son quatrième but de la préparation.

L’OM cède en fin de rencontre, Balerdi sifflé

Devant son public, l’OM a longtemps tenu tête à l’Atlético avec une formation utilisée pendant plus de 75 minutes. Mais les Marseillais n’ont pas réussi à conserver leur avantage et ont finalement été renversés pour s’incliner 2-1.

La rencontre a également été marquée par la réaction du Vélodrome à l’encontre de Leonardo Balerdi, pris en grippe et sifflé par une partie du public.

Cette défaite clôt donc la préparation de l’Olympique de Marseille. Après plusieurs semaines de travail, Bruno Genesio et son staff vont désormais pouvoir se concentrer sur la reprise officielle, avec un groupe qui reste encore susceptible d’évoluer jusqu’à la fin du mercato.