OM : Réponse ferme, blessés, Greenwood… la conf de Beye résumée en 5 points !

À trois journées de la fin de la saison de Ligue 1, Habib Beye s’est présenté face à la presse au centre RLD dans un contexte tendu pour l’OM. Entre gestion des blessures, rumeurs sur le vestiaire et impératif de résultats, le coach marseillais a tenté de recadrer le discours autour de son groupe. À l’approche du déplacement à Nantes, il affiche une ligne claire : unité, exigence et victoire obligatoire.

Infirmerie : des retours mais encore des incertitudes

Le coach marseillais a fait un point précis sur l’état physique de son effectif à l’approche du match.

“Traoré est de retour. Egan Riley et Kondogbia ont une bonne évolution, Bilal Nadir également, mais ils seront un peu trop courts. Gouiri et Paixao se sont entraînés partiellement, on ajustera la situation samedi.”

Il a également détaillé plus spécifiquement la situation des deux joueurs offensifs en reprise.

“On est satisfaits de voir Amine Gouiri et Igor Paixao revenir partiellement à l’entraînement. Ça ne veut pas dire qu’ils pourront commencer le match mais c’est satisfaisant dans l’évolution.”

Objectif : gagner les trois derniers matchs

Habib Beye a insisté sur l’urgence comptable et la responsabilité de ses joueurs dans cette fin de saison.

“Le levier, c’est les joueurs. C’est le moteur. Très souvent, on m’oppose aux joueurs. On trouvera la solution grâce à eux. On n’a plus de joker, on n’a plus notre destin en main. Il faut gagner les trois derniers matchs. Les joueurs sont focus, ils travaillent bien. Samedi, il faudra valider sur ce qu’on a vu cette semaine.”

Vestiaire : Beye dément toute fracture

Face aux rumeurs, l’entraîneur a tenu à clarifier l’ambiance interne du groupe.

“La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu’il explose. Ce n’est pas le cas. Ce qui m’ennuie, c’est que c’est toujours la même musique qui revient et qu’on invente les mêmes histoires. J’ai l’impression que c’est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c’est les mensonges.”

Aubameyang et Greenwood : confiance maintenue

🗣️ “Greenwood va mieux”#Beye : “#Greenwood va mieux. Ça s’améliore. La semaine nous a permis de le récupérer à un meilleur niveau athlétique et il se sent mieux.”#OM #FCNOM pic.twitter.com/RDe1BRMuVJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 30, 2026



Le technicien a apporté son soutien à ses cadres offensifs malgré les critiques et les périodes plus délicates.

“Il a une carrière qui montre ce qu’il est capable de faire dans la longévité. La performance, ce n’est pas que le nombre de buts, il faut aussi voir tout ce qu’il fait à côté. Je n’ai rien à lui reprocher sur l’implication. On sera derrière lui pour qu’il soit le plus performant possible.”

Concernant l’état de forme de Greenwood, les signaux sont encourageants selon lui.

“Il va mieux. Ça s’améliore. La semaine nous a permis de le récupérer à un meilleur niveau athlétique et il se sent mieux.”

Pression médiatique et critiques : Beye répond fermement

🗣️ “Quand je vois les mensonges que j’entends… C’est désolant !”#Beye : “Contre Nice, le scénario fait qu’on a eu moins de réussite sur l’aspect offensif. On est pris par ce penalty dans les dernières minutes. Le groupe est focus. Il faut prendre les neuf derniers points pour… pic.twitter.com/Qu58v7WHvk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 30, 2026



Agacé par certaines informations relayées, Habib Beye a dénoncé des dérives médiatiques autour de son équipe.

“Contre Nice, le scénario fait qu’on a eu moins de réussite sur l’aspect offensif. On est pris par ce penalty dans les dernières minutes. Le groupe est focus. Il faut prendre les neuf derniers points pour être bien positionnés, on fera le bilan après. J’entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j’entends… C’est désolant, quand vous n’avez pas l’information, il ne faut pas chercher à l’inventer. C’est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. J’ai une très bonne relation avec mes joueurs.”