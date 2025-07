OM : Reprise ce lundi 7 juillet au centre RLD ! Ce qu’il faut savoir (dates, internationaux, stage, mercato…)

Ce lundi 7 juillet 2025, l’heure de la rentrée a sonné pour une partie du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille. Après sept semaines de trêve, les joueurs non internationaux ont rendez-vous au centre Robert Louis-Dreyfus pour une série de tests physiques et médicaux, marquant le coup d’envoi de la préparation estivale. Si les internationaux bénéficieront de quelques jours supplémentaires de repos, la reprise marque un tournant symbolique vers la très attendue saison 2025/26.

La dernière image de l’OM remonte au 17 mai, avec une victoire éclatante (4-2 contre Rennes) et une qualification en Ligue des champions. Depuis, les supporters marseillais vivent au rythme des annonces estivales : nouveaux maillots, campagne d’abonnements, calendrier de Ligue 1… Désormais, place à l’action. L’OM a annoncé sa reprise via son site officiel : “Après plusieurs semaines de congés, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont reprendre le chemin du centre Robert Louis-Dreyfus pour la reprise de l’entraînement de la saison 2025-2026. Les premières heures de la reprise seront consacrées à des tests médicaux pour faire le point sur l’état de forme de chacun des joueurs.”

Reprise avec 6 joueurs avec la Pro 2

La préparation s’intensifiera dès jeudi, avec les premières séances d’entraînement collectives sous la houlette de Roberto De Zerbi. Au programme : un stage aux Pays-Bas et plusieurs matchs amicaux, dont deux rencontres déjà programmées le 26 et le 29 juillet à Andorre et en Espagne.

Dans le groupe Pro 2, il y aura six joueurs professionnels qui sont susceptibles de quitter Marseille lors de ce mercato estival. On y retrouvera Simon Ngapandouetnbu, Ruben Blanco, Bamo Meïté, Ismaël Koné, Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna.

Selon l’Equipe, “les internationaux A comme Adrien Rabiot, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Höjbjerg, Amine Gouiri…) sont attendus vendredi, et les participants à l’Euro Espoirs (Jonathan Rowe, CJ Egan-Riley et le latéral gauche des Bleuets) débarqueront lundi prochain.”

Mercato : 3 arrivées et des départs

Côté mercato, l’OM ne chôme pas. Trois recrues ont rejoint les rangs olympiens : Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Angel Gomes. Dans le sens des départs, Luis Henrique, M’Bemba, Luiz Felipe, Bennacer et Dedic ont quitté le club, tandis que plusieurs joueurs de retour de prêt sont poussés vers la sortie.

Le chantier reste important, avec encore quatre postes à renforcer, dont un défenseur central, un latéral, un ailier gauche pour concurrencer Greenwood et un attaquant capable de faire souffler Gouiri. L’OM version 2025/26 est en marche.