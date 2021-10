Débat Foot Marseille est en direct sur YouTube et Twitch ce vendredi après-midi à 17h30 ! Une émission présentée par Nicolas Filhol avec comme invités :Constant Wichereck et Micka ! Retour sur la rencontre entre l’OM et Galatasaray, gros débat et vos questions dans la FAQ !

A suivre sur YouTube

Et sur Twitch