OM : Retour, exigence, Nice… les 5 points à retenir de la conf de presse de Timber !

Quinten Timber a tenu une conférence de presse au centre Robert Louis-Dreyfus avant la réception de l’OGC Nice dimanche en Ligue 1. Le milieu de terrain marseillais a évoqué son état de forme, la dynamique du groupe et la fin de saison. Il a aussi insisté sur la nécessité de rester concentré sur le présent. Voici les 5 points à retenir de son intervention.

1) Son état physique rassurant avant Nice

“Je n’ai pas joué le week-end dernier à cause d’une petite blessure. Je me suis entraîné avec le groupe cette semaine, je me sens bien et prêt pour dimanche.”

2) L’état d’esprit pour la fin de saison

“Ca fair partie du football et d’une saison, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut juste s’assurer qu’il n’y ait pas trop de bas ou qu’ils durent trop longtemps. On doit se regrouper, s’unir en tant que groupe. Chaque match est une finale. On n’a pas trop le temps de penser au passé, on doit continuer d’avancer.”

3) Une exigence de progression collective

“En tant que joueur de football, on a toujours cette pression. On a des bons joueurs avec nous, on veut gagner tous les week-end quand on joue ici. On entre dans la dernière ligne, on doit faire beaucoup mieux, on le sait. C’est aux joueurs de montrer ça sur le terrain.”

🗣️ On entre dans la dernière ligne, on doit faire beaucoup mieux, on le sait#Timber : “En tant que joueur de football, on a toujours cette pression. On a des bons joueurs avec nous, on veut gagner tous les week-end quand on joue ici. On entre dans la dernière ligne, on doit… pic.twitter.com/s6gX1lyrwf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 24, 2026

4) Un regard positif sur la saison et le match contre Nice

“D’abord, il faut qu’on se regarde nous-même. Tous les matchs ont été difficiles depuis qu’on est arrivé. Nice est une bonne équipe, on le sait. On doit montrer ce qu’on a fait plusieurs fois cette saison, on est une bonne équipe. On doit jouer un bon football, offensif, surtout à domicile. J’ai hâte.”

5) Une concentration totale sur l’OM pour l’instant