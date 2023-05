OM : Retournement de situation pour Mbemba face au RC Lens !

D’après plusieurs médias, Balerdi devait être préféré à Mbemba pour le match face au RC Lens ce samedi soir. La Provence affirme cependant cet après-midi que le Congolais sera titulaire !

Igor Tudor semblait préférer Leonardo Balerdi à Chancel Mbemba pour le match face au RC Lens qui aura lieu ce samedi soir. La Provence explique cependant cet après-midi que la tendance a changé ! Le Congolais devrait être titularisé en défense aux côtés de Gigot et Kolasinac.

Selon les dernières indiscrétions, Chancel Mbemba doit être préféré à Leonardo Balerdi pour Lens-OM de ce soir… — Fabrice Lamperti (@gouffa83) May 6, 2023

Di Meco ne comprend pas Tudor pour Balerdi

Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco estime que l’ancien défenseur de Porto apporte plus de garanties Balerdi en défense : « Mbemba est monstrueux depuis le début de la saison. C’est un garçon d’expérience. Il ravit tous les marseillais. On a découvert un mec fiable, habitué à la Ligue des Champions qui apporte beaucoup devant. C’est un gars sûr derrière. Si on m’avait dit au mois de septembre que Mbemba serait en concurrence avec Balerdi pour un poste de titulaire, je n’y aurais pas cru. On m’a expliqué que Balerdi offrait plus sécurité à l’extérieur. Moi ça ne me saute pas aux yeux. » S’il ne comprend pas le déclassement de Chancel Mbemba, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fait confiance à l’entraîneur croate : « Il faut faire confiance au coach. C’est inexplicable. On ne peut pas dire ça à un connaisseurs de football. Il n’y a pas d’explication rationnelle à mettre Balerdi plutôt qu’Mbemba. Il est obligé de dire que c’est un choix tactique. Il prend un risque, si ça tourne mal, il faudra l’assumer. Je suis un grand défenseur de Tudor. On a été très impoli avec lui. On l’a maltraité et on a mis longtemps à reconnaître ses qualités. Il ne faut pas oublier qu’on est deuxième du championnat et qu’on s’est régalé toute la saison. Il y a des choix qu’on ne comprend pas trop mais il faut lui faire confiance. »