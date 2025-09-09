Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Retours de Medina et Paixao, quel onze ? Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 14h30 !
OM Actualités

OM : Retours de Medina et Paixao, quel onze ? Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 14h30 !

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

Paixao et Medina font leur retour à l’entrainement… quel onze avec l’impact des matches internationaux .  On parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 14h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Sur Twitch pour le live à partir de 14h30

 

 

