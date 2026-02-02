Info Chrono
OM : réunion de crise entre la direction et les supporters ce lundi !
OM Actualités

OM : réunion de crise entre la direction et les supporters ce lundi !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Parcage Supporters de l'OM

Plombé par deux contre-performances successives, l’Olympique de Marseille traverse une période de forte tension sportive et populaire. Selon Ici Provence, une réunion de crise est organisée ce lundi entre les groupes de supporters et la direction du club, à la veille d’un rendez-vous décisif en Coupe de France.

 

Une semaine noire pour l’Olympique de Marseille

 

La semaine écoulée a laissé des traces à l’Olympique de Marseille. Sur la scène européenne, le club phocéen a subi une lourde défaite sur la pelouse de Bruges (3-0), synonyme d’élimination de la Ligue des Champions. Un revers net, sans appel, qui a ravivé les critiques autour du rendement collectif et de la solidité défensive marseillaise.

Quelques jours plus tard, en Ligue 1, l’OM a de nouveau laissé filer des points précieux. Samedi soir, les Olympiens ont été rejoints par le Paris FC dans les toutes dernières minutes, au terme d’un match frustrant. Ce scénario, déjà observé à plusieurs reprises cette saison, a accentué l’agacement d’un public exigeant et inquiet pour la dynamique sportive de son équipe.

Une réunion de crise avant un match couperet

 

Dans ce contexte tendu, Ici Provence révèle qu’une réunion est programmée ce lundi entre les dirigeants de l’OM et les groupes de supporters. Une rencontre rare par son format, puisque les joueurs ainsi que l’entraîneur Roberto De Zerbi sont également conviés. L’objectif est clair : apaiser les tensions, rétablir le dialogue et faire passer des messages avant une échéance capitale.

 


Cette réunion interviendra à la veille du huitième de finale de Coupe de France face à Rennes, un match à élimination directe où l’Olympique de Marseille jouera bien plus qu’une qualification. Au-delà de l’enjeu sportif, c’est aussi la relation entre le club et son environnement qui se trouve au cœur des discussions, dans un moment charnière de la saison.

