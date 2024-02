OM : Réunion supporters / joueurs… les réactions !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après la réunion de crise hier matin entre l’état major, le coach et son staff et les joueurs, l’effectif avait rendez-vous cette après midi au centre RLD pour échanger avec les responsables des groupes de supporters.

Le journaliste de la Provence, Fabrice Lamperti a fait un petit point. « Réunion terminée entre les supporters et les joueurs de l’OM. Tout le monde quitte la commanderie. Première réaction d’un supporter : « Ca s’est passé dans le calme. Ils ont dit qu’ils allaient essayer de réagir »

Au micro de France Bleu Provence, Rachid Zeroual a expliqué que les supporters était encore avec les joueurs, pour le moment… « Les premiers mots d’un participant à la réunion: Rachid Zéroual des Winners.

« On leur a fait comprendre qu’ils étaient livides, qu’ils devaient rentrer sur le terrain le torse bombé et pas la tête baissée. On est derrière eux. »