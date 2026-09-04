OM : Richard veut boucler les accords avant la DNCG !

Après un mercato entièrement consacré aux départs, l’Olympique de Marseille poursuit son plan d’économies. Selon L’Équipe, la direction négocie désormais directement avec plusieurs joueurs afin de réduire le coût annuel de sa masse salariale.

Le mercato n’a pas suffi

L’OM a considérablement dégraissé son effectif durant l’été. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Quinten Timber, Hamed Junior Traoré ou encore Geronimo Rulli ont notamment quitté Marseille.

Ces départs ont permis au club de se séparer de plusieurs rémunérations importantes. Greenwood percevait ainsi plus de 450 000 euros mensuels, tandis que six autres joueurs partis cet été gagnaient plus de 300 000 euros par mois, d’après les informations de L’Équipe.

Malgré cette réduction importante, les économies réalisées ne seraient pas encore suffisantes. L’OM est engagé dans une cure d’austérité qui devrait se prolonger pendant au moins une saison.

Des négociations avec trois ou quatre joueurs

La direction explore donc une autre solution : remodeler les revenus de certains joueurs toujours présents dans l’effectif. L’objectif n’est pas systématiquement d’obtenir une baisse définitive de salaire, mais plutôt de reporter certaines sommes ou de les répartir sur une période plus longue.

Stéphane Richard a confirmé mercredi sur RMC que ces négociations concernaient trois ou quatre joueurs, principalement parmi les plus gros salaires du vestiaire.

Pierre-Emile Höjbjerg, Nayef Aguerd et Angel Gomes sont directement concernés. Des discussions ont également été ouvertes avec CJ Egan-Riley et Himad Abdelli au sujet du report de certaines primes.

L’OM espère trouver rapidement plusieurs accords avant son prochain rendez-vous avec la DNCG, programmé à la fin du mois de novembre.