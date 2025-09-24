OM : Riolo a aimé son match et demande à De Zerbi de trancher !

L’Olympique de Marseille a remporté une victoire prestigieuse lundi soir au Vélodrome en s’imposant 1-0 face au PSG. Un succès qui a relancé l’OM dans la course au podium et qui a également alimenté les débats autour des choix offensifs de Roberto De Zerbi. Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a livré une analyse tranchée concernant la hiérarchie entre Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots après la performance d’Amine Gouiri face au PSG. « J’ai beaucoup aimé son match. Il est titulaire et ce n’est pas forcément ce qu’on attend (sur ce match). Il a été disponible, il s’est battu et au-delà de ça, ça doit être lui le titulaire », a-t-il expliqué.

Riolo : « Il faut arrêter de croire qu’Aubameyang va redevenir indispensable »

Le journaliste estime que l’ancien joueur du Stade Rennais mérite désormais la confiance de son entraîneur. « Il faut arrêter de croire qu’Aubameyang va redevenir un joueur indispensable, il n’a plus la vitesse. À Madrid, ça s’est vu, ce soir (lundi) ça s’est vu. Il faut faire confiance à Gouiri, il a besoin qu’on l’installe. Aubameyang doit l’aider », a insisté Riolo.

Cette sortie médiatique reflète un débat grandissant autour du rôle d’Aubameyang, buteur expérimenté mais en difficulté physique ces dernières semaines. L’international gabonais peine à retrouver son explosivité, ce qui fragilise son statut de titulaire indiscutable.

9️⃣ @DanielRiolo donne son avis sur la concurrence au poste de numéro 9 à l’OM entre Gouiri et Aubameyang. pic.twitter.com/DSvixpcMH6 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 22, 2025



De son côté, Amine Gouiri apparaît comme une alternative crédible. Ses efforts défensifs, sa mobilité et son implication dans le pressing marseillais ont été salués face au PSG. Pour Riolo, il est temps de l’installer durablement en pointe afin de construire une attaque plus équilibrée autour de lui.