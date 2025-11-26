OM – Newcastle : Riolo a été convaincu et lâche un “merci monsieur !”

Mardi soir, au Vélodrome, l’OM a réussi un véritable coup de maître face à Newcastle United, s’imposant 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Menés dès la 6ᵉ minute après un but d’Harvey Barnes, les Marseillais paraissaient mal embarqués. Mais, peu après la reprise, Aubameyang a tout changé : un premier but à la 46ᵉ minute, suivi d’un second à la 50ᵉ, redonnant l’avantage à l’OM et offrant un sursis précieux en Ligue des Champions.

Son doublé, rapide et décisif, permet à Marseille de rester en course pour la qualification. Mais c’est aussi un signal fort envoyé après des prestations jugées trop timides ces dernières semaines.

Les mots de Daniel Riolo saluent la “réponse” d’Aubameyang

🔥⚪🔵 Daniel Riolo : “On attendait une vraie réponse d’Aubameyang, être bon dans le vestiaire, ça compte, mais sur le terrain il m’avait pas transcendé. Là ce soir, c’est une réponse. Dans un match de Ligue des Champions, faire une telle performance, je dis merci monsieur.” pic.twitter.com/LX9XbpmszV — After Foot RMC (@AfterRMC) November 25, 2025



Le journaliste Daniel Riolo n’a pas caché sa satisfaction. Après un match longtemps décevant pour l’attaquant de l’OM, Riolo a reconnu que — malgré des doutes — cette performance constituait « une vraie réponse ». « Être bon dans le vestiaire, ça compte, mais sur le terrain il ne m’avait pas transcendé, je l’ai répété à de nombreuses reprises. Là ce soir, c’est une réponse. Dans un match de Ligue des Champions à domicile, faire une telle performance, je dis merci monsieur. Je l’attendais cette réponse ! » a-t-il déclaré.

Ces mots marquent un tournant. Jusqu’à présent, l’ancien attaquant — aujourd’hui âgé de 36 ans — peinait à convaincre certains observateurs quant à sa capacité à porter l’équipe au plus haut niveau. Mais ce doublé face à Newcastle pourrait bien raviver sa légitimité au sein du groupe et redonner confiance à ses supporters.