OM : Riolo bluffé par l’audace de Bakola !

Mardi soir, l’OM a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de Newcastle (2-1) grâce à une prestation collective solide et quelques initiatives individuelles remarquables. Parmi elles, celle de Darryl Bakola, titularisé pour la première fois avec le groupe professionnel, a attiré toutes les attentions.

Le jeune milieu de terrain, âgé d’à peine dix-sept ans, a été lancé dans le grand bain en tant que meneur de jeu, une position exigeante où la pression est maximale. Malgré quelques erreurs logiques pour un joueur de son âge, Bakola s’est montré audacieux et déterminé. Son engagement a été récompensé par une passe décisive sur le premier but inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang, permettant à l’OM de prendre l’avantage en première période.

Bakola impressionne Daniel Riolo

Dans l’émission After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a exprimé son admiration pour la performance du jeune minot : « Pour sa première en tant que titulaire, je l’ai trouvé assez gonflé. Il a été audacieux dans une position très difficile, celle du meneur de jeu. Dans une première période où tout le monde est passé à côté, il a osé des trucs, il ne s’est pas planqué. »

Riolo a insisté sur le courage et la technique de Bakola, soulignant que son impact allait bien au-delà des statistiques : « Alors, il a raté mais il a aussi fait. Sur cette première mi-temps, c’est difficile de lui reprocher des choses alors que des cadres sont passés à côté. Cette passe en deuxième mi-temps, elle est très belle mais pour moi ce n’est pas une passe décisive, je déteste qu’on dise ça. La passe est fantastique et je mets son match en avant mais ce n’est pas ça une passe décisive, Aubameyang s’est construit le but mais c’est un détail. Ce gamin, je ne m’attendais pas à ce qu’il ose comme ça, il est technique, c’est bien. »

La performance de Bakola souligne la capacité de l’OM à intégrer de jeunes talents dans un contexte européen exigeant. À seulement dix-sept ans, il démontre une maturité surprenante pour son âge et pourrait bien devenir un atout majeur pour le club phocéen dans les mois à venir.