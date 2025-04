OM – Riolo : “Ce n’est pas normal”

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – L’OM s’est imposé 4-1 face au Stade Brestois dimanche soir au Stade Vélodrome, dans le cadre de la 31ᵉ journée de Ligue 1. À trois journées de la fin, cette victoire cruciale permet aux Phocéens de conforter leur deuxième place, en lice pour une qualification en Ligue des Champions.

Interrogé lundi soir dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a d’abord souligné le bon ressenti généré par le stage de préparation organisé en Italie cette semaine du côté de Rome:

« Avec tout ce qu’ils ont fait cette semaine, en allant s’isoler en Italie pour préparer le match, je m’attendais à voir des avions sur le terrain et des joueurs courir dans tous les sens. De ce côté-là, ça a très bien fonctionné, comme on l’a vu, félicitations. »

Le consultant n’en reste pas moins dubitatif sur l’utilité réelle d’un tel dispositif alors que l’OM se trouve dans la dernière ligne droite du championnat :

« À trois journées de la fin, vu l’importance pour l’OM d’accéder à la Ligue des Champions et la pression financière que cela implique, si pour voir Luis Henrique et Greenwood produire la performance qu’ils ont eue ce soir il faut partir en stage dans un resort à Rome avec piscine et ping-pong pour réfléchir et se parler, moi ça me va… mais qu’est-ce que le professionnalisme dans le football ? À un moment, le professionnalisme de certains joueurs pose question. »

Un Gouri de haut niveau

Selon Riolo, si le résultat est probant, la méthode interroge sur l’approche « professionnelle » des joueurs au quotidien. Il a toutefois salué la prestation collective de l’OM et la performance individuelle d’Amine Gouiri :

« On a vu des choses simples ce soir, tant dans le système de jeu que dans la façon de jouer, avec en prime un Gouiri de haut niveau. On sait qu’il peut sortir des matchs de folie. »

Enfin, Daniel Riolo note que le groupe phocéen retournera en Italie cette semaine pour poursuivre sa préparation :

« Ils vont retourner en Italie cette semaine : si ça marche, tant mieux, mais ce n’est pas vraiment normal. »

