OM : Riolo charge Genesio et juge sa communication « très mauvaise »

Après la défaite de l’OM face au PSG (1-2), Daniel Riolo a vivement critiqué la communication de Bruno Genesio dans l’After Foot sur RMC. Le journaliste estime que l’entraîneur marseillais cherche à « échapper à ses responsabilités » en renvoyant une partie de la faute sur son effectif et sur le contexte du club.

« Sa communication est très mauvaise »

Après une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues, Bruno Genesio a reconnu que la situation actuelle de l’OM était « insuffisante » et assuré assumer sa part de responsabilité.

Mais pour Daniel Riolo, le discours du coach marseillais pose problème.

« Sa communication est très mauvaise. Il cherche à échapper à ses responsabilités, il est fuyant et ce qu’il fait n’est pas bien. Ce qu’il veut nous faire avaler en fait, c’est que l’OM n’est pas bon, que c’est une mauvaise équipe. »

Le journaliste de RMC estime que Genesio insiste trop régulièrement sur les limites de son groupe.

« Je ne vois pas l’intérêt que ça a »

Riolo a poursuivi en critiquant la répétition de ce discours depuis plusieurs semaines.

« Je ne vois pas l’intérêt que ça a, chaque semaine, de tenir ce discours. Il enfonce ses joueurs sans arrêt en disant que ce sont “des pompes à vélo”. C’est ce qu’on comprend. »

Le consultant a également repris une célèbre formule de Jean-Pierre Chevènement pour appuyer son propos, estimant qu’un entraîneur qui met publiquement en avant les responsabilités des autres doit aussi assumer pleinement les siennes.

Une pression maximale autour de Genesio

L’OM occupe désormais la 17e place de Ligue 1 avec seulement trois points après cinq journées. Une situation particulièrement préoccupante avant la trêve internationale.

Genesio avait lui-même reconnu après le Classique :

« Il va falloir se mettre dans la tête qu’on est en mission. »

La pression ne cesse donc de monter autour du technicien marseillais, autant sur les résultats que sur sa manière de les commenter publiquement.