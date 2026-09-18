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OM : Riolo dézingue 2 joueurs… et s’inquiéte pour l’avenir de Genesio !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Journalsite de RMC Sport, Daniel Riolo, photo icon Sport

Après la lourde défaite de l’OM sur la pelouse du Besiktas (4-1), Daniel Riolo a livré un constat très sévère sur RMC. Le journaliste a notamment ciblé Amine Harit et Himad Abdelli, avant d’évoquer jusqu’à un possible renoncement de Bruno Genesio.

« C’est un naufrage total »

Au moment de débriefer la défaite marseillaise face au Besiktas, Daniel Riolo n’a pas cherché à atténuer son jugement. Sur RMC, il a estimé que la prestation de l’OM dépassait le simple cadre d’un mauvais résultat.

« Je m’attendais à la défaite, mais c’est plus qu’une défaite, c’est un naufrage total. C’est désespérant, un néant absolu. Je ne vois pas un point positif. »

Le journaliste a particulièrement insisté sur le manque d’impact et de présence de plusieurs joueurs olympiens.

Harit et Abdelli directement visés

Riolo a ensuite nommé deux joueurs en particulier : Amine Harit et Himad Abdelli.

« Il y a des joueurs qui ne servent à rien, qui sont transparents. À quoi sert Amine Harit dans cette équipe ? Il est transparent ! À quoi sert Himad Abdelli ? Il n’y a rien, c’est un néant. »

Des propos particulièrement durs après une soirée où l’OM a rapidement perdu le fil, notamment en seconde période.

 

Riolo évoque même Genesio

Le journaliste est allé encore plus loin en s’interrogeant sur la suite pour Bruno Genesio.

« Je me demande si j’ai déjà vu un OM aussi faible. Franchement, ça frise le ridicule. »

Puis :

« Je comprendrais que Genesio jette l’éponge et dise : “Stop, je ne vais pas y arriver.” »

Après cette défaite 4-1 en Ligue Europa, la pression monte déjà autour de l’OM. Au-delà du score, c’est surtout le contenu de la prestation qui nourrit les critiques, à quelques jours d’un rendez-vous particulièrement attendu face au PSG.

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