OM : Riolo dézingue 2 joueurs… et s’inquiéte pour l’avenir de Genesio !

Après la lourde défaite de l’OM sur la pelouse du Besiktas (4-1), Daniel Riolo a livré un constat très sévère sur RMC. Le journaliste a notamment ciblé Amine Harit et Himad Abdelli, avant d’évoquer jusqu’à un possible renoncement de Bruno Genesio.

« C’est un naufrage total »

Au moment de débriefer la défaite marseillaise face au Besiktas, Daniel Riolo n’a pas cherché à atténuer son jugement. Sur RMC, il a estimé que la prestation de l’OM dépassait le simple cadre d’un mauvais résultat.

« Je m’attendais à la défaite, mais c’est plus qu’une défaite, c’est un naufrage total. C’est désespérant, un néant absolu. Je ne vois pas un point positif. »

Le journaliste a particulièrement insisté sur le manque d’impact et de présence de plusieurs joueurs olympiens.

Harit et Abdelli directement visés

Riolo a ensuite nommé deux joueurs en particulier : Amine Harit et Himad Abdelli.

« Il y a des joueurs qui ne servent à rien, qui sont transparents. À quoi sert Amine Harit dans cette équipe ? Il est transparent ! À quoi sert Himad Abdelli ? Il n’y a rien, c’est un néant. »

Des propos particulièrement durs après une soirée où l’OM a rapidement perdu le fil, notamment en seconde période.

Riolo évoque même Genesio

Le journaliste est allé encore plus loin en s’interrogeant sur la suite pour Bruno Genesio.

« Je me demande si j’ai déjà vu un OM aussi faible. Franchement, ça frise le ridicule. »

Puis :

« Je comprendrais que Genesio jette l’éponge et dise : “Stop, je ne vais pas y arriver.” »

Après cette défaite 4-1 en Ligue Europa, la pression monte déjà autour de l’OM. Au-delà du score, c’est surtout le contenu de la prestation qui nourrit les critiques, à quelques jours d’un rendez-vous particulièrement attendu face au PSG.