OM : Riolo en extase devant le but d’Aubameyang !

Ce dimanche après-midi face au Havre, Pierre Emerick Aubameyang a ouvert son compteur de but grâce à une belle passe d’Amine Harit. Daniel Riolo a fortement apprécié la réalisation du Gabonais !

L’Olympique de Marseille a pris les 3 points ce dimanche face au Havre et avec la manière : 3-0 avec un but en CSC du HAC, une merveilleuse réalisation d’Aubameyang et un but de Sarr sur une offrande du Gabonais. Sur son compte Twitter, Daniel Riolo a été très surpris par le but de l’ancien attaquant d’Arsenal après la passe d’Amine Harit. PEA a parfaitement fini cette action avec un ballon piqué qui est venu mourir dans les filets de Desmas. Un geste de grand attaquant.

« Quelle action de classe Harit et conclusion haut de gamme d’Aubameyang », a écrit le journaliste de RMC sur son compte Twitter durant la rencontre qui n’a pas oublié la belle inspiration du Marocain pour offrir le ballon à son attaquant.

Gattuso rend un superbe hommage à Aubameyang

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a été questionné sur le match qu’a réalisé l’ancien attaquant d’Arsenal. Le coach italien lui a rendu un bel hommage en racontant qu’il le connaît depuis de nombreuses années.

« Aubameyang ? Je l’ai connu au Milan quand il n’avait que 17 ans et que j’avais déjà 2 enfants. Mais récemment je l’ai félicité pour son travail. Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail est incroyable. Comme il écoute attentivement lorsqu’on travaille tactiquement par exemple. C’est très important comme exemple pour les plus jeunes joueurs. (en français) Chapeau, chapeau, chapeau ! »