OM : Riolo explique pourquoi il y croit !

Daniel Riolo analyse positivement la première partie de saison de l’OM, saluant la direction actuelle (Longoria, Benatia, Ravanelli) et l’évolution de l’équipe sous Roberto De Zerbi, malgré quelques frustrations sur certains matchs. Il estime que l’OM, avec un projet ambitieux et des exigences internes renforcées, est sur la bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a exprimé son analyse sur la première partie de saison de l’Olympique de Marseille, mettant en lumière la dynamique positive sous la direction de Roberto De Zerbi et la nouvelle structure du club, menée par Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Fabrizio Ravanelli.

Un nouveau départ pour l’OM : La direction et De Zerbi

« L’OM commence quelque chose de nouveau avec une nouvelle structure. Je pense qu’à Marseille, la majorité des gens sont séduits par le trio de dirigeants Longoria-Benatia-Ravanelli, tout le monde est content du coach De Zerbi. » Cette déclaration met en avant l’impact positif de la direction actuelle, qui semble avoir gagné la confiance des supporters et des observateurs. Riolo souligne également l’enthousiasme autour de De Zerbi, un coach dont la philosophie de jeu séduit de plus en plus.

Des performances en dents de scie : Frustrations et progrès

🔵⚪️ @DanielRiolo: « L’OM est en reconstruction. Je pense qu’à Marseille, beaucoup sont séduits par le trio de dirigeants Longoria-Benatia-Ravanelli et par le coach De Zerbi. En interne c’est en train d’évoluer comme ça a rarement bougé au club » pic.twitter.com/a2VjJZpgEq — After Foot RMC (@AfterRMC) December 16, 2024

En analysant les performances de l’équipe, Riolo n’hésite pas à rappeler quelques points de frustration malgré des progrès notables. « J’ai entendu Duga dire que l’OM a fait un match catastrophique, Lille est plus au point et a proposé plus sur ce match mais cela fait longtemps que l’on n’a pas vu une action qui amène le but de Merlin. » Cette remarque fait écho à certaines critiques sur la gestion des matchs où l’OM n’a pas toujours été à la hauteur de ses attentes, notamment dans des confrontations où le dynamisme aurait dû être plus marqué. « Ils jouent un match par semaine, en termes de dynamisme ils devraient être au-dessus. »

Un manque de points contre Angers et Reims

Pour Riolo, l’OM devrait logiquement être plus performant dans ce rythme de compétition, avec des joueurs capables de proposer davantage.

Il revient aussi sur certains matchs où l’OM aurait pu engranger davantage de points. « Sur ce qu’est en train de faire l’OM, j’aurais de la frustration, même si on oublie les matches face au PSG et Auxerre, tu peux gratter 4 points de plus sur les matches d’Angers et Reims. Et au classement cela te met ailleurs. » Selon lui, des petits ajustements pourraient permettre à l’OM de grappiller des places au classement et se rapprocher encore un peu plus de ses objectifs.

Une évolution interne marquée par des exigences fortes

En interne, Riolo note une évolution significative. « En interne c’est en train d’évoluer comme ça a rarement bougé au club. Le président et son directeur insufflent un esprit nouveau en termes d’exigences. » Il souligne que la direction impose désormais un nouveau cadre, où l’exigence et la rigueur sont devenues des priorités. Cette évolution se manifeste notamment par des exigences accrues envers les joueurs, comme l’initiative de Balerdi de partir avec l’effectif en weekend. « Les joueurs partent en stage alors qu’on ne leur a rien demandé. »

Une qualification pour la Ligue des Champions en ligne de mire

Enfin, Riolo conclut sur un constat optimiste, estimant que l’OM est sur la bonne voie pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. « L’OM semble prendre le chemin de la ligue des Champions pour la saison prochaine. » Ce pronostic témoigne de la confiance du journaliste dans le projet de De Zerbi et de la direction actuelle, qui semble enfin sur la voie du succès durable.

Au total, la réflexion de Riolo met en avant une phase de transition positive pour l’OM, où les performances commencent à se stabiliser, mais où des marges de progression demeurent. L’ambition est claire : se hisser parmi les meilleures équipes de France et retrouver la Ligue des Champions.