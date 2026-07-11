OM : Riolo explique que Benatia reste indispensable au mercato marseillais

Si Medhi Benatia n’occupe plus de fonction officielle à l’Olympique de Marseille, son influence resterait importante selon Daniel Riolo. Sur RMC Sport, l’éditorialiste a expliqué pourquoi il estime que l’ancien directeur sportif continue d’accompagner le club sur certains dossiers du mercato.

Riolo voit encore Benatia jouer un rôle important

Quelques jours après les déclarations de Stéphane Richard dans La Provence, confirmant que Medhi Benatia reste en contact avec le club malgré l’absence de contrat, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce dossier dans l’émission After Foot sur RMC Sport.

Selon l’éditorialiste, la présence de l’ancien international marocain s’explique notamment par son réseau sur le marché des transferts.

« Lorenzi, qui est arrivé pour faire cette liquidation des stocks, ce n’est pas le meilleur. Il n’a pas les réseaux pour Greenwood à Fenerbahçe. C’est pour ça que Benatia est toujours là, pour aider le club à liquider certains joueurs. »

« Lorenzi n’a pas ces réseaux »

Daniel Riolo estime que Grégory Lorenzi, nommé directeur sportif de l’OM, possède avant tout une expérience du marché français.

Toujours sur RMC Sport, il considère que Medhi Benatia apporte une expertise complémentaire sur certains dossiers internationaux.

« Lorenzi, qui a été habitué à bosser sur le marché français, n’a pas ces réseaux pour sortir ces mecs. Benatia, heureusement qu’il est encore là, même s’il n’a pas de contrat officiel, parce que sinon, l’OM serait encore plus dans la merde. »

Stéphane Richard avait confirmé des échanges avec Benatia

Ces déclarations interviennent quelques jours après celles de Stéphane Richard dans La Provence.

Le président de l’OM avait confirmé que Medhi Benatia, bien qu’il ne soit plus sous contrat avec le club, restait présent à Marseille et continuait d’échanger avec les dirigeants.

« Il est là, à Marseille, il y a des contacts. À partir du moment où les choses sont claires, que ce n’est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu’il peut nous apporter. »

À ce stade, l’OM n’a toutefois pas communiqué sur un éventuel rôle opérationnel de Medhi Benatia dans les négociations du mercato. Les propos de Daniel Riolo relèvent de son analyse de la situation.