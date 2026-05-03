OM – Riolo : “Ils peuvent tous démissionner !”

L’OM a sans doute perdu bien plus qu’un match à Nantes. Balayés 3-0 par des Canaris pourtant en lutte pour le maintien, les Marseillais ont livré une prestation inquiétante, au pire moment de leur saison. Déjà plombé par le nul contre Nice (1-1) au Vélodrome, le club phocéen avait encore une chance de rester en vie dans la course à l’Europe. Cette lourde défaite en Loire a plongé un peu plus Marseille dans la crise, au point de déclencher une nouvelle sortie très dure de Daniel Riolo sur X, dans la foulée du match.

Le journaliste de RMC Sport, déjà très critique ces dernières semaines sur la gestion du club, a ironisé sur les solutions tentées par l’OM pour enrayer la chute. « Est-ce que l’OM a pensé à un stage sur la lune ? Sans déconner c’est fou. Coach, DS, joueurs… ils peuvent tous démissionner demain matin… », a lancé Daniel Riolo, en référence directe aux stages et mises au vert imposés ces dernières semaines pour tenter de ressouder un groupe en plein naufrage. Une sortie brutale, mais à la hauteur du climat qui entoure aujourd’hui Marseille, où le crédit du staff, de la direction sportive et d’une grande partie du vestiaire semble désormais totalement consumé.