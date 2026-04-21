OM : La prédiction de Riolo après la sortie de Benatia

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient (2-0) lors de la 30e journée de Ligue 1 a provoqué une nouvelle onde de choc en interne. Quelques minutes après la rencontre, le directeur du football Medhi Benatia a vivement critiqué ses joueurs en zone mixte, pointant un manque d’engagement et d’attitude. Une sortie très forte qui continue de faire réagir, notamment dans l’émission After Foot sur RMC, où Daniel Riolo a livré une analyse détaillée de la situation.

Selon le journaliste, au-delà de la forme, la question centrale reste celle de la responsabilité des joueurs, dans un contexte où l’OM enchaîne les performances irrégulières depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc. Le club phocéen, désormais en difficulté au classement, se retrouve sous pression à quelques journées de la fin, alors même qu’un nouvel organigramme est en train de se mettre en place en coulisses.

Il y a quand même plus de chances que les joueurs persistent à lui faire à l’envers

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« Sa colère, je ne sais pas si ça peut porter ses fruits. Quand tu es en rupture comme ça, quand tu montres autant d’énervement, il y a quand même plus de chances que les joueurs persistent à lui faire à l’envers plutôt qu’ils aillent dans le bon sens. La République des joueurs est ce qu’elle est aujourd’hui. Tout le monde le dira, l’essentiel du travail c’est câlin et la crème pour les joueurs. (…) Est-ce qu’on a le droit aujourd’hui de réclamer quelque chose aux joueurs ? Est-ce que ce qu’il se passe à Lorient, c’est normal ? Que Beye soit la plus grosse de toutes les pompes à vélo, peu importe. Est-ce que les joueurs sur le terrain ont le droit de se regarder dans une glace quand ils quittent le terrain ? (…) Qu’ils détestent l’entraîneur, qu’ils pensent que c’est la dernière des pompes et que Benatia soit le dernier des bidons… ils peuvent tous le penser mais eux sur le terrain à un moment, tu ne peux pas faire un match comme ça. À un moment, il y a une limite. »

Pour Daniel Riolo, la sortie médiatique de Benatia pourrait même avoir l’effet inverse de celui recherché, en accentuant la fracture déjà perceptible entre le vestiaire et la direction sportive.

À quatre journées de la fin du championnat, l’OM joue désormais gros dans la course à l’Europe. Mais au-delà des résultats, c’est bien la gestion humaine et sportive du groupe qui semble aujourd’hui au cœur des préoccupations.