OM : Riolo liste ce qui ne marche pas avec De Zerbi !

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile en Ligue 1, et cette situation a attiré l’attention de Daniel Riolo, journaliste de RMC et éditorialiste de l’After Foot. Après la défaite de l’OM samedi dernier à Reims (3-1), leur troisième revers consécutif en championnat, Riolo a pointé du doigt le management de l’entraîneur Roberto De Zerbi comme l’une des raisons des mauvais résultats actuels.

L’OM peine à retrouver la victoire, avec quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Après cette décevante prestation contre Reims, Roberto De Zerbi a décidé de faire passer un message fort à ses joueurs en les obligeant à rester au centre d’entraînement samedi soir. De Zerbi a également annulé les jours de repos prévus pour programmer des entraînements supplémentaires dimanche et lundi, ce qui ressemblait à une sanction directe.

Pour Daniel Riolo, cette approche est loin d’être efficace. « Il y a un problème, il n’est pas compris », a-t-il expliqué sur les ondes de RMC. Le journaliste critique la méthode de gestion de l’entraîneur italien, estimant que celle-ci reflète une déconnexion entre le coach et ses joueurs. « Je pense que c’est une erreur et tout ce que fait De Zerbi depuis pas mal de temps maintenant est une erreur », a-t-il ajouté. Selon lui, la gestion actuelle de l’OM montre un manque de communication et de compréhension entre l’entraîneur et son groupe.

Dans le football moderne, souligne Riolo, l’entraîneur doit être un bon manager, capable de transmettre son message efficacement à ses joueurs. « Aujourd’hui, entraîneur, c’est du management à 80% avec une connexion dans le message. » Cette déconnexion avec De Zerbi serait, selon Riolo, la principale cause de la baisse de forme de l’OM. Le journaliste fait également référence à des méthodes de management plus adaptées, comme offrir des jours de repos après une défaite pour permettre aux joueurs de se ressourcer. « Même après une défaite, donner deux ou trois jours de vacances aux joueurs, ça peut être une solution. »

Daniel Riolo aborde également la question du vestiaire marseillais et de l’impact de certains événements sur l’équipe. Il évoque notamment la sortie musclée d’Adrien Rabiot après un manque d’engagement perçu chez certains de ses coéquipiers. « Il y a aussi une question à se poser sur la sortie de Rabiot, Rongier l’a aussi un peu fait dans son analyse », a souligné Riolo. Pour lui, cette situation témoigne d’un malaise grandissant au sein du groupe. « Comment ça va être pris? Dans quel état est le vestiaire – qui avait l’air fantastique – pour avoir des prestations aussi insipides sur le terrain? »

Enfin, le journaliste s’arrête sur le cas de Mason Greenwood, peu en vue et, selon lui, symbole de l’échec du management de De Zerbi. « Tu joues Reims qui ne bat personne… Que tu perdes 1-0 parce que tu es braqué mais là, non, tu en as pris trois et ça suit une très mauvaise série. Greenwood ne revient pas, il n’est plus là. Le management de De Zerbi avec Greenwood ne marche pas. »

La situation à l’OM semble donc de plus en plus préoccupante, et les critiques de Daniel Riolo sur le travail de Roberto De Zerbi pourraient bien alimenter les débats autour de l’avenir de l’entraîneur à la tête du club marseillais.