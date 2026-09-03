OM : Riolo met les pieds dans le plat sur les ambitions du club

Invité de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a livré un constat sévère mais structuré sur la situation de l’Olympique de Marseille. Pour l’éditorialiste, le club doit désormais accepter de revoir ses ambitions à court terme afin de reconstruire un modèle économique et sportif plus cohérent.

« Il va falloir redescendre et l’accepter »

Daniel Riolo estime que l’OM doit repartir sur des bases plus réalistes après plusieurs saisons marquées par de lourds investissements et une dépendance importante à la qualification en Ligue des champions.

« Il va falloir que l’OM reparte et se construise normalement. C’est difficile à entendre parce qu’il va falloir redescendre et l’accepter. »

Pour lui, le problème dépasse le simple mercato estival. Marseille doit revoir en profondeur sa façon de fonctionner et accepter une phase de transition.

« Les supporters ont compris que le club devait se réinventer, qu’il devait réinventer son modèle. »

« L’OM s’est toujours vu plus beau qu’il ne l’était »

Riolo insiste également sur le décalage entre les ambitions affichées et les moyens réels du club.

« Le problème, c’est que l’OM s’est toujours vu plus beau qu’il ne l’était. Il s’est toujours vu plus riche qu’il ne l’était, plus puissant qu’il ne l’était. »

Selon lui, Marseille doit désormais éviter de reproduire le même schéma : investir massivement en espérant une qualification en Ligue des champions, puis être contraint de vendre lorsque cet objectif n’est pas atteint.

« Il faut arrêter de vivre au-dessus de ses moyens et construire quelque chose qui soit solide. »

Le message de Riolo est donc clair : l’OM doit accepter de revoir temporairement ses ambitions pour bâtir un modèle plus durable, avant d’espérer retrouver une place régulière parmi les clubs capables de jouer la Ligue des champions.