OM : Riolo n’est pas tendre et ne sauve qu’un joueur !

Battu par le Paris FC au Vélodrome (2-3), l’Olympique de Marseille a concédé sa deuxième défaite en trois journées de Ligue 1. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a pointé le manque de maîtrise des Marseillais, mais aussi un problème de confiance qui semble toucher l’ensemble du groupe.

« Le petit souci est dans la tête »

Pour le journaliste de RMC, la fin du mercato devait permettre à l’OM de retrouver davantage de stabilité. Malgré un été particulièrement agité, Riolo estime toujours que cet effectif ne doit pas évoluer dans la deuxième partie du classement.

La prestation face au Paris FC l’a toutefois fortement inquiété :

« Quand je vois la prestation de ce soir, je me dis que tous, coach, joueurs, ils m’ont tous l’air d’avoir un petit souci et le petit souci est dans la tête, le mental, la perte de confiance. Ok ils font un match valeureux et courageux mais comme des petits. »

« L’OM s’est fait manger au milieu »

Au-delà de l’aspect mental, Riolo a surtout ciblé le contenu proposé par l’équipe de Bruno Genesio.

« Dans le jeu, la création du jeu, l’OM n’a rien fait. L’OM s’est fait manger au milieu. »

Même constat dans le secteur offensif, où seul Amine Gouiri a réellement trouvé grâce à ses yeux :

« Devant, sauf Gouiri, pour le reste je n’ai rien vu en termes de jeu, de création. »

Riolo reconnaît de l’engagement, mais estime que l’OM reste prisonnier de son contexte actuel :