OM : Riolo place Villas-Boas au même rang que Bielsa et Gerets !

André Villas-Boas a remplacé Rudi Garcia après son départ. Selon Daniel Riolo, journaliste pour RMC, le coach portugais apporte un vrai plus à l’Olympique de Marseille.

Dans un entretien accordé à But Football Club, Daniel Riolo a évoqué l’importance d’André Villas-Boas. Selon le journaliste de RMC, le coach portugais est à l’origine de la renaissance de l‘Olympique de Marseille.

Villas-Boas à ce charisme lui aussi — RIOLO

Avec des coachs comme Marcelo Bielsa ou Eric Gerets, qui incarnaient la ville de Marseille par leur charisme, André Villas-Boas a plutôt bien assumé son héritage.

« Le réveil de l’OM, c’est Villas-Boas. C’est lui qui a ramené Marseille en Ligue des champions. Maintenant, on va voir s’il y aura une continuité. L’OM a besoin d’enchaîner, de retrouver une régularité. L’OM a besoin d’un coach à forte personnalité. On l’a vu avec Bielsa, Gerets. Ils avaient la dimension pour entraîner à Marseille, pour emmener le peuple olympien avec eux. Villas-Boas à ce charisme lui aussi. Marseille a besoin de ce genre de coach »

Daniel Riolo – Source : But Football Club (16/10/20)