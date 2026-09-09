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OM : Riolo pointe un gros problème !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Journalsite de RMC Sport, Daniel Riolo, photo icon Sport

Après le début de saison difficile de l’Olympique de Marseille, Daniel Riolo s’est montré préoccupé sur RMC. Le journaliste de l’After Foot estime que l’OM ne devrait pas évoluer dans la deuxième partie de tableau, mais il voit surtout un problème de confiance qui touche actuellement les joueurs et le staff.

 

« Le petit souci est dans la tête »

Riolo refuse d’imaginer l’OM durablement installé dans le ventre mou de la Ligue 1.

« Je ne pouvais pas envisager, et je ne peux toujours pas, de les voir en deuxième partie de tableau. Tous, coach, joueurs, ils m’ont tous l’air d’avoir un petit souci et le petit souci est dans la tête, le mental, la perte de confiance. »

Le journaliste reconnaît de l’engagement chez les Marseillais, mais estime que cela ne suffit pas encore.

« Ok ils font un match valeureux et courageux mais comme des petits. »

Pour Riolo, l’OM doit donc surtout retrouver de la confiance, de la maîtrise et davantage de personnalité pour sortir rapidement de cette mauvaise dynamique.

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