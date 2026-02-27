OM : Robert Pirès mise sur Ethan Nwaneri

Dans un entretien accordé à La Provence, Robert Pirès a évoqué l’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’ancien international français en a également profité pour se prononcer sur la recrue hivernale Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal FC.

Passé par Marseille entre 1998 et 2000, Robert Pirès suit de près l’actualité du club phocéen. Malgré une première sortie compliquée pour Habib Beye, battu 2-0 par Brest, l’ancien milieu offensif appelle à la patience et à l’accompagnement du nouveau technicien.

Mais Pirès s’est aussi attardé sur un autre dossier : celui d’Ethan Nwaneri, jeune milieu offensif anglais de 18 ans, arrivé cet hiver sous forme de prêt. Un profil prometteur qui suscite déjà des attentes.

L’ancien marseillais a ainsi déclaré au quotidien régional : « Ce n’est pas simple pour lui, mais les Anglais n’ont peur de rien, je ne suis pas inquiet pour lui. Il va être épaulé par Mason Greenwood. Ce qui est bien pour lui aussi, c’est qu’Habib parle très bien anglais. Le petit Ethan est bon techniquement, provoque beaucoup. Sur les trois derniers mois, Habib peut lui apporter quelque chose ».

A lire aussi : McCourt, Benatia, Longoria : Où VA L’OM ?

Un environnement favorable pour progresser

Pour Pirès, plusieurs éléments jouent en faveur du jeune talent anglais : la présence de Mason Greenwood dans le secteur offensif, la capacité d’Habib Beye à communiquer en anglais et un contexte propice à l’éclosion.

Nwaneri a d’ailleurs déjà montré des signes encourageants en inscrivant son premier but en Ligue 1 face à Lens, confirmant son aisance technique et sa capacité à provoquer balle au pied.

Reste désormais à savoir si ces derniers mois de compétition permettront au jeune joueur de franchir un nouveau cap et d’aider l’OM à atteindre ses objectifs de fin de saison.