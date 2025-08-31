OM : Roberto De Zerbi amer après la défaite à Lyon

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-1) lors de la 3e journée de Ligue 1. Un revers qui laisse un goût amer à Roberto De Zerbi, frustré par le scénario du match et notamment par l’expulsion précoce de CJ Egan-Riley.

Au micro de Ligue1+, l’entraîneur italien n’a pas caché sa déception. L’OM, réduit à dix dès la première période, a dû subir face à un OL opportuniste. « À onze contre onze, ça allait mais le carton rouge a considérablement changé le match », a expliqué le technicien.

Le coach phocéen a également insisté sur les difficultés rencontrées face au milieu lyonnais, tout en regrettant le manque de réalisme de ses joueurs : « On a eu quelques difficultés à contenir Fofana mais dans l’ensemble on a concédé peu d’occasions. Il y a l’occasion de Traoré et d’Höjbjerg qui aurait pu nous permettre de mener 1 but à 0 ».

De Zerbi regrette le tournant du carton rouge

Pour De Zerbi, la bascule s’est jouée avant tout sur le plan numérique : « Mon plus grand regret ce soir, c’est de ne pas avoir joué à onze contre onze ».

🎙️ au micro de Ligue1+, Roberto #DeZerbi a évoqué le carton rouge : «A onze contre onze, ça allait mais le carton rouge a considérablement changé le match. On a eu quelques difficultés à contenir Fofana mais dans l’ensemble on a concédé peu d’occasions. Il y a l’occasion de… pic.twitter.com/NimtnH7YZQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025

Un OM encore en rodage

Cette défaite confirme les difficultés actuelles de l’OM dans ce début de championnat. Après un nul et une victoire, les Marseillais enchaînent avec un revers qui freine leur élan. Si la prestation défensive reste encourageante, le manque d’efficacité offensive pèse lourd dans le bilan de ce déplacement au Groupama Stadium.