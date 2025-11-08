OM – Roberto De Zerbi : “On est leader ce soir ! Il faut le rappeler !”

Après trois semaines délicates marquées par des prestations en demi-teinte, l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs samedi soir au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 3-0 face à Brest lors de la 12e journée de Ligue 1, un succès qui permet au club phocéen de reprendre provisoirement la tête du championnat, en attendant le déplacement du PSG à Lyon.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur italien s’est montré satisfait du contenu proposé par son équipe et du retour à un niveau de jeu conforme à ses attentes :

« Cela a été trois semaines difficiles. On n’a pas bien joué contre Angers, contre l’Atalanta et contre Auxerre. Mais sur les autres matchs, on avait très bien joué, comme ce soir encore. »

De Zerbi estime que son équipe n’a pas toujours été récompensée à sa juste valeur au cours des dernières semaines :

« Je pense qu’on a eu moins que ce que l’on méritait, nous n’avons pas eu beaucoup de chance. Et maintenant, on est leader ce soir ! Il faut le rappeler, car peut-être que certains l’oublieront… »

L’entraîneur marseillais, arrivé cet été, s’est également réjoui de l’attitude et du plaisir retrouvé dans le jeu :

« Je suis très content du jeu ce soir, j’ai pris beaucoup de plaisir. On sait jouer au foot, il faut comprendre pourquoi on n’y arrive pas tout le temps. »

Sous les yeux d’un Vélodrome à guichets fermés, l’OM a confirmé sa réaction après la défaite en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame. Angel Gomes, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont inscrit les trois buts marseillais. Avec cette victoire, les Phocéens poursuivent leur redressement et s’installent provisoirement en tête de la Ligue 1 avant le choc entre Lyon et Paris.