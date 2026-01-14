OM : Roberto De Zerbi salue le sérieux et l’évolution de Greenwood… mais regrette la blessure de Gomes !

L’Olympique de Marseille n’a laissé aucune place au doute en Coupe de France. Opposés à Bayeux, les Marseillais se sont imposés très largement (0-9), au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a tenu à souligner le sérieux de ses joueurs et l’état d’esprit affiché, tout en rappelant les exigences de son projet.

Un match pris avec le plus grand sérieux

Face à un adversaire hiérarchiquement inférieur, l’OM a parfaitement assumé son statut. Dès les premières minutes, les Olympiens ont imposé leur rythme, multiplié les occasions et rapidement fait la différence. L’ampleur du score reflète la domination marseillaise, mais surtout l’implication collective dans une rencontre souvent qualifiée de « piège » en Coupe de France.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a insisté sur cet aspect mental, clé de la prestation : « On a fait un beau match, un match sérieux en respectant tout le monde, en premier lieu le football ». L’entraîneur italien a rappelé que la compétition ne tolère aucun relâchement, quel que soit l’adversaire ou le contexte.

Le technicien marseillais a également replacé cette rencontre dans un cadre plus large, en évoquant l’actualité récente de la Coupe de France et les surprises qu’elle réserve chaque saison : « C’est vrai que le PSG a été éliminé mais nous, on a perdu contre Nantes (0-2, le 4 janvier), qui était avant-dernier du classement. Le foot, ce n’est pas que les grosses affiches ».

De Zerbi vigilant malgré le score et attentif à ses joueurs

Si le contenu sportif a donné satisfaction, la soirée n’a pas été totalement parfaite pour l’OM. Roberto De Zerbi a ainsi évoqué la blessure d’Angel Gomes, survenue au cours de la rencontre : « Après, il y a cette blessure d’Angel Gomes, mais ça a été un très beau match ». Un point de vigilance pour le staff marseillais, dans un calendrier déjà dense entre Ligue 1 et Coupe de France.

Au-delà du résultat, l’entraîneur a surtout mis en avant la préparation et l’attitude exigées à chaque rendez-vous : « Pour nous, on peut dire que ce genre de match est piégeux, le défi est d’aborder tous les matches de la même manière. Ça passe par la préparation ». Une ligne directrice claire depuis son arrivée sur le banc olympien.

Interrogé sur Mason Greenwood, auteur d’une prestation remarquée, Roberto De Zerbi a souligné l’évolution de l’attaquant anglais : « C’est vraiment un joueur qui a beaucoup progressé au niveau de l’attitude. Ça peut arriver de faire des erreurs mais ce qui compte c’est que cela ne doit pas arriver à cause de l’attitude ».

Avec ce succès net à Bayeux, l’Olympique de Marseille poursuit son parcours en Coupe de France avec sérieux et méthode, fidèle aux principes prônés par son entraîneur, sans jamais perdre de vue l’exigence du très haut niveau.