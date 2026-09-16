OM : Rod Fanni appelle les supporters à rester unis malgré la période difficile

Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Rod Fanni a réagi à la situation actuelle du club. Dans une déclaration relayée par l’influenceur Pape, l’ancien Olympien appelle surtout les supporters à la patience et à l’unité.

« La situation actuelle ? Je suis en souffrance, mais on va trouver des solutions car on a toujours su rebondir. Les supporters doivent être patients, avoir du courage… On sait qu’on souffre tous ensemble, mais c’est ça aussi une famille. Quand ça ne va pas, faut rester uni. On ne lâche pas, allez l’OM ! »

Un message de soutien appuyé dans un contexte particulièrement compliqué pour Marseille, qui cherche encore à retrouver une dynamique positive après un début de saison difficile.

Source : déclaration de Rod Fanni relayée par l’influenceur Pape.